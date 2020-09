Primetime-Check

Am Donnerstagabend begeisterte VOX mit «Pretty Woman». Aber wie sah es für Kabel Eins aus?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 54,5%

14-49: 60,9%

Das ZDF fesselte mit4,22 Millionen Fernsehende. Das bedeutete sehr gute 15,0 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen sorgten für sehr gute 7,1 Prozent. Dasfolgte mit 16,3 und 10,6 Prozent, bevor13,1 und 7,1 Prozent einfuhr. Das Erste kam mit einemauf 4,04 Millionen Wissbegierige, das glich sehr guten 14,7 Prozent Marktanteil bei allen. In der jungen Altersgruppe wurden sehr tolle 9,5 Prozent auf dem Zettel.folgte mit 3,75 Millionen und sehr guten 13,4 Prozent insgesamt. Bei den Jüngeren waren maue 4,9 Prozent drin.brachte es ab 22 Uhr auf 11,0 und 6,1 Prozent, diebeendeten den Abend mit 12,1 und 10,0 Prozent.begeisterte bei VOX 2,14 Millionen Filmfans, eine Begleitdoku folgte mit 1,25 Millionen. Bei den Umworbenen standen sehr tolle 10,0 und 10,3 Prozent auf dem Papier.bescherte RTL wiederum mit einem Dreierpack 2,12, 1,58 und 1,18 Millionen Fernsehende. Das führte zu mäßigen 7,5 und mauen 5,9 sowie 6,0 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen kamen sehr gute 15,1 und akzeptable 11,0 sowie 11,6 Prozent zustande.Sat.1 derweil brachte es mitauf 1,47 und 1,37 Millionen. In der Zielgruppe standen sehr gute 8,7 und 8,3 Prozent auf der Rechnung. Ab 22.15 Uhr schlossmit 0,69 Millionen und mageren 5,1 Prozent an. ProSieben unterdessen kam mitauf 1,18 Millionen Interessenten.schloss mit 0,69 Millionen an. Bei Umworbenen wurden gute 9,6 und 9,7 Prozent gemessen.bescherte RTLZWEI 1,03 Millionen, eheauf 0,65 Millionen Fernsehende kam. Die Werberelevanten brachten dem Sender 8,0 und 7,7 Prozent.erreichte in Kabel Eins ab 20.15 Uhr 0,82 Millionen Neugierige.folgte mit 0,49 Millionen. Sehr gute 5,5 und maue 3,7 Prozent standen auf der Uhr.