US-Wahl-Sonderprogrammierung: Sky packt neues von «Our Cartoon President» aus

18 neue Folgen stehen an. Sie starten im November, wenn die Amerikaner einen neuen Präsidenten wählen.

Anfang November wählen Millionen Amerikaner einen neuen Präsidenten. Schafft es Donald Trump in eine zweite Amtszeit oder bekommt sein Gegner Joe Biden das Vertrauen geschenkt? Die US-Wahl ist natürlich weltweit von Beachtung, in Deutschland hat Sky bereits einige Sonderprogrammierungen angekündigt. Dazu gehört jetzt auch die Pay-TV-Premiere der dritten-Staffel von Showtime, die wieder bei Sky Atlantic laufen wird.Die 18 neuen Episoden sind ab 3. November immer dienstags ab 20.15 Uhr zu sehen. Zu Beginn mit jeweils sechs Episoden nonstop, ab 17. November dann mit jeweils drei Episoden hintereinander. Die komplette 18-teilige dritte Staffel steht ab 24.November auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Die Serie wird im Original mit deutschen Untertiteln ausgestrahlt.Der amerikanische Late-Night-Talker Stephen Colbert gehört zu den Produzenten des animierten Formats. In Staffel drei geht es direkt um den Ausgang der US-Wahlen und den Kampf Trump gegen Biden. Angefangen vom Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten, dem Kampf gegen eine schwächer werdende Wirtschaft mit fragwürdigen Mitteln, einem Streit mit Fox News bis hin zum Coronavirus - kein Thema bleibt verschont.