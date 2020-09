«Ein starkes Team»: Zwei neue Fälle entstehen

TV-News

Gedreht wird bis Ende Oktober in Berlin und Umgebung.

Im Auftrag des Zweiten Deutschen Fernsehens entstehen derzeit in Berlin gleich zwei neue Filme der ZDF-Samstagskrimi-Serie. Die Produktionsarbeiten sind bis Ende Oktober angesetzt.Florian Martens und Stefanie Stappenbeck sind in den tragenden Rollen als Ermittler zu sehen. UFA Fiction ist verantwortliche Produktionsfirma. In der Episode „Gute Besserung“ wird die Allgemeinmedizinerin Dr. Susanne Oppermann (Klara Höfels) von ihrer Arzthelferin in der Praxis tot aufgefunden. Gemeinsam mit der Spurensicherung stellen Linett und Otto fest, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Neben dem Medikamentenschrank wurde auch der Schrank mit Patientenakten aufgebrochen. Der Verdacht liegt nahe, dass sich ein Junkie Zutritt zur Praxis verschafft hat. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Patient an der Ärztin wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Behandlungsfehler rächen wollte.Die zweite Episode dieses Produktionsblocks heißt „Sterben auf Probe": Das Ehepaar Erika und Bernhard Paulsen hat ihre Kinder in die Familienvilla geladen. Alle sind informiert, dass es um das zukünftige Erbe gehen wird und sind gespannt. Während Bernhard in seinem Arbeitszimmer am Testament sitzt, erläutert Erika, dass Bernhard nicht nur seinen Nachlass regeln möchte, sondern ihnen auch etwas Wichtiges mitzuteilen hat.