Gut getauscht: «Plötzlich arm, plötzlich reich» holt beste Quote seit Anfang 2019

Quotennews

Während sich Sat.1 also über ein gutes Abendprogramm freuen durfte, sah es am Vorabend weiterhin mehr als dürftig aus.

Rekord für. Die am Montag ab 20.15 Uhr gezeigte Folge des Tauschformats sicherte sich die beste Zielgruppen-Quote seit Januar 2019. Die zweistündige Sendung kam auf 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und übertraf damit den Senderschnitt leicht. Insgesamt schauten 1,26 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Die im Anschluss gezeigtelandete bei 6,8 Prozent und somit im roten Bereich.Allgemein hatte Sat.1 auch am Montag nicht ganz so viel Grund zur Freude. Zwar funktionierte einmal mehr das morgendlicheprima (mit 19,1 Prozent fuhr der Morgen den zweitbesten Wert des Jahres ein), allerdings ging es tagsüber nach unten. Dieum 16 Uhr etwa sahen 7,9 Prozent der Umworbenen – weniger als sonst.Auch am Vorabend besteht viel Luft nach oben. Das neueum 18 Uhr landete zum Wochenstart bei schlechten 5,6 Prozent,eine halbe Stunde später bei wenig besseren 6,1 Prozent. Die Quizshowmit Hugo Egon Balder erreichte zwischen 19 und 19.55 Uhr nur vier Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten, rund 0,71 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu.