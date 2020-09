Verena Altenberger: 'An österreichischen Stoffen schätze ich den besonderen Humor und die dunklen Abgründe'

Interview

Bekommt man beim Dreh eines Kammerspiels eigentlich Lagerkoller? Und wie spielt man eine Komödienfigur mit tragischer Motivation?

Cast & Crew Vor der Kamera:

Verena Altenberger als Anne Braun

Maxim Mehmet als Daniel Rubenbauer

Lasse Myhr als Tobias Feinstein

Lisa Wagner als Laura Lorenz

Peter Prager als Oskar Braun

Kirsten Block als Sandra Braun

Dieter Hallervorden als Schlomo Wisniewski



Hinter der Kamera:

Produktion: Bavaria Fiction GmbH

Drehbuch: Wolfgang Murnberger (auch Regie) und Peter Probst

Kamera: Peter von Haller

Produzenten: Maren Knieling und Marc Conrad

Noch schöner als erwartet. (strahlt) Ich schätze es sehr, wenn Regisseure die Balance zwischen tief gehender Auseinandersetzung mit Stoff und Rollen einerseits, und entspannter Set-Atmosphäre andererseits schaffen. Die Arbeit war persönlich, lustig und anstrengend. Für mich eine super Mischung.Oh die Wunschliste ans Universum ist nach wie vor sehr lang! Aber um nur einige wenige Namen zu nennen: Sandra Wollner, Maren Ade und Frauke Finsterwalder stehen ganz oben.Auch hier würden die Wünsche und Ideen den Rahmen sprengen. Unbedingt möchte ich mal eine Actionheldin spielen. Und es zieht mich sehr zu etwas, was ich die „neue Sinnlichkeit“ nennen würde, genauso wie zu Filmen, die magischen Realismus leben lassen.Also mit diesen Kolleginnen hätte ich noch Wochen im selben Setting weiterdrehen können. Ich schätze Lisa Wagner, Maxim Mehmet und Lasse Myhr sehr als interessierte, mutige und offene Spielerinnen. Außerdem mag auch ich das Kammerspiel-hafte. Ich genieße die kleinen Gesten und mag es, wenn Figuren Luft und Raum zum Leben haben und nicht zu sehr durch einen Plot getrieben werden.Ich denke, die Quelle aller Komik ist auch immer irgendwo das Drama. Gerade bei komischen, vermeintlich leichten Figuren finde ich es wichtig, nach dem Grund, der mitunter sehr tief liegen kann, zu suchen. Und das gilt nicht nur im Film. Auch im Leben liegen Lachen und Weinen, Leichtigkeit und Schmerz so unfassbar nah beisammen.Ich schaffe es relativ leicht, mir andere Lebensumstände vorzustellen, wobei mir meine umfassenden Recherchen dabei helfen. Aber viel schwieriger als Drogensucht, Armut, Polizeiarbeit oder prekäre Berufsverhältnisse wie in der Altenpflege, erschließt sich mir Reichtum. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die derart privilegiert aufwachsen, eine sehr besondere Art der Ausstrahlung haben.Das ist schwer zu erklären, aber das hat etwas mit der Art von Selbstverständnis und einer Sorglosigkeit in manchen Bereichen des Lebens zu tun, die Menschen ausstrahlen, die mit großen Reichtum aufgewachsen sind. Für mich lag daher die Entscheidung nahe, Anne neben all ihrem Gut-sein, neben ihrem Kampf um das Richtige auch etwas Verwöhntes anhaften zu lassen.In Österreich wissen wir, dass man sich immer zweimal sieht, so klein ist die Branche. Das erzeugt einen meistens sehr freundlichen, fast schon familiären Umgang. In Deutschland herrscht manchmal ein etwas direkterer Ton, den ich mittlerweile aber auch sehr zu schätzen weiß! An den österreichischen Stoffen schätze ich den besonderen Humor und die dunklen Abgründe, vor denen wir keine Scheu haben. Gerade dieser kommt aber nun auch immer häufiger im deutschen Film und Fernsehen vor.Ich würde gerne Helga aus «Die beste aller Welten» wiedertreffen und sehen, wie es ihr heute geht. Ob sie es geschafft hat, clean zu bleiben, wie es ihr mit ihrem Sohn geht und vor allem auch, ob sie glücklich geworden ist.