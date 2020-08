TV-News

Die Bielefelderin wurde in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannt.

Die ZDF-Vorabendserieverstärkt ihren Cast. Das immer freitags um 19.25 Uhr laufende Format ist künftig auch mit der in Bielefeld geborenen Schauspielerin Isabell Horn besetzt. Horn wurde durch ihr mehrjähriges Mitwirken in der RTL-Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannt, war danach zudem in «Alles was zählt» zu sehen.Über ihr Engagement in «Betty Diagnose» berichtete unter anderem die. Details zur Rolle, die sie in dem Format spielen soll, sind aber noch unter Verschluss geblieben.„Die Rückkehr an einen TV-Set fühlte sich an wie ein Heimkommen. Erst vor der Kamera habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat“, erklärte Horn gegenüber der Zeitung. Erstmals soll sie am 18. September, am Tag des Staffelauftakts, im ZDF-Vorabendprogramm zu sehen sein.