Testimonial: Pizzaro wirbt für Sky

Vermischtes

Der Stürmer wird zum Gesicht der Sky-Fußballsendungen.

Details zur Kampagne Wann? Start: 31. August, Einsatz bis Ende Oktober

Was? 40-sekündiger TV-Spot sowie zwei 30-sekündige Varianten

Weitere Maßnahmen: Print, Radio, POS, Digital OOH, Social Media, Online Video, Display

Konzeption und Umsetzung: Sky Creative

Sky Deutschland startet in diesen Tagen seine Kampagne für die neue Fußballsaison und hat für diese den Spieler Claudio Pizzaro als Markenbotschafter gewonnen. Der 41-jährige Stürmer, zuletzt im Trikot von Werder Bremen zu sehen, hatte vor Kurzem die Fußballschuhe an den Nagel gehängt.Claudio Pizarro: "Meine neue Freiheit macht einfach Spaß! Und das nutze ich jetzt bewusst und ausgiebig - sei es auf dem Bolzplatz oder vor dem Fernseher mit Sky." In einem Spot wird Pizzaro mit Trainingsanzug und Sporttasche den Platz. Aus der Tasche zieht er zum Erstaunen aller Umstehenden aber nicht den erwarteten Fußball, sondern eine Boombox und ein orangenes Gymnastikband. Zu George Michaels Hit "Freedom" tanzt er ausgelassen und leichtfüßig über den Fußballplatz. Denn die Stürmer-Legende ist nach dem Ende seiner aktiven Fußball-Karriere so frei wie nie zuvor – hier wird die Verbindung zu Sky geknüpft.„Sky ist einfach, macht Spaß und unsere Kunden sind ab sofort so frei wie nie zuvor. Unsere neue Marketingkampagne vermittelt dieses Lebensgefühl auf ungewöhnliche aber auch authentische Art und Weise. Claudio Pizarro ist ein absoluter Glücksgriff und der perfekte Botschafter für die neue Sky Welt“, sagt Barbara Haase, Chief Marketing Officer bei Sky Deutschland.