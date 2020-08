RTLZWEI erlebt eine grausige Primetime

Quotennews

Die Filme zur Primetime brachten RTLZWEI am Sonntag nur miese und maue Zahlen ein. Am Vorabend lief es mit Automagazinen deutlich besser.

Diesen Sonntagabend will man in Grünwald gewiss schnell vergessen: Ab 20.15 Uhr erreichteab 20.15 Uhr nur 0,28 Millionen Fernsehende, womit RTLZWEI lediglich sehr miese 1,0 Prozent Marktanteil einfuhr. 0,13 Millionen Umworbene führten zu nicht weniger ernüchternden 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Ab 22.25 Uhr folgtemit ebenfalls 0,28 Millionen Filmfans, das genügte nun für maue 2,1 Prozent Marktanteil. 0,11 Millionen Werberelevante glichen bei RTLZWEI derweil mageren 2,8 Prozent.Am späten Nachmittag und am Vorabend lief es für RTLZWEI besser. Das Automagazinerreichte ab 17.10 Uhr 0,56 Millionen Neugierige, das glich sehr guten 3,3 Prozent. 0,79 Millionen-Fans führten ab 18.15 Uhr dann zu 3,4 Prozent. Bei den Werberelevanten standen sehr gute 5,6 und gute 5,4 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.