«Suits» holt sich VOD-Gold, «How to Sell Drugs Online (Fast)» zurück in den Top Ten

VOD-Charts

Neben «How to Sell Drugs Online (Fast)» kehrt auch Amazons «Hanna» in die Streamingcharts zurück.

Nachdem sich vergangene Woche überraschend «Arrow» die Spitze der VOD-Charts sicherte , schnappt sich erneut eine Serie die Pole Position, die für das lineare Fernsehen produziert wurde, nun aber im Streaming neue Fans erschließt. Mit 4,88 Millionen Bruttokontakten istgemäß Angaben des Marktforschungsunternehmens Goldmedia die meistgestreamte Serie Deutschlands der zurückliegenden sieben Tage. Die Anwaltsserie schlägt den Netflix-Megaerfolgalias. Der Spanien-Export glänzt mit 4,26 Millionen Fans brutto.Knapp dahinter: Nathan Fillion und Stana Katić im längst beendeten ABC-Studios-Format. Brutto 4,23 Millionen Streamingnutzende streamten die Serie in den vergangenen Tagen, womit «Castle» einer deutschen Netflix-Serie Bronze wegschnappt. Denn der Top-Ten-Rückkehrerbringt es in den aktuellen Streamingcharts auf 3,75 Millionen Interessenten brutto. Jerry Bruckheimersschließt mit 3,71 Millionen an.Auch die Amazon-Originalserieist zurück in den Top Ten: 3,69 Millionen Actionfans brutto schauten sich die Adaption des Joe-Wright-Films «Wer ist Hanna?» an. Nahezu gleichauf liegen in den aktuellen Chartsundmit 3,20 respektive 3,19 Millionen Bruttokontakten.und die Netflix-Mysteryserieschließen die Top Ten mit jeweils 2,68 Millionen ab.