«Alles was zählt»: Alles auf Anfang!

TV-News

RTL Passion dreht die Soapuhren um einige Jahre zurück: Der Herzschmerzsender zeigt «Alles was zählt» von Anfang an.

Sage und schreibe 14 Jahre ist es her, seit bei RTL aus der Taufe gehoben wurde. Seither brachte es die Produktion der UFA Serial Drama auf mehr als 3.500 Ausgaben – Christina Stürmers Titelsong "Nie genug" ist da wirklich Programm. Und wer all das nochmal (oder erstmals) von Anfang an erleben will, darf sich freuen: Die in und um Essen spielende Seifenoper lässt sich bald bei RTL Passion ab Episode eins an verfolgen.Der Pay-TV-Herzschmerzsender zeigt die alten «Alles was zählt»-Folgen unter dem Bannerim Mittagsprogramm. Folge eins geht am 8. September 2020 um zirka 11.35 Uhr an den Start. Immer montags bis freitags wird es dann zwei Folgen am Stück zu sehen geben. Zu Beginn der Serie stehen das Liebesdrama zwischen Diana Sommer (Tanja Szewczenko) und Julian Herzog (Paul T. Grasshoff) im Zentrum der Handlung.Darüber hinaus ging es um Zwist im Eiskunstlauf – jedenfalls, bis die Soap zur Tanzserie wird. Das ist eine Änderung, die jedoch nicht von Dauer war. Im Laufe der Serie kam es außerdem mehrfach zu Umbesetzungen – nicht nur des Figurenportfolios, sondern auch einzelner Rollen: Allein die tragende Figur der Jenny Steinkamp wurde bisher von vier verschiedenen Frauen gespielt, Eiskunstläuferin Marie Schmidt immerhin von zwei Darstellerinnen. Ihr Status als "Halbschwester von Ingo; Tante von Zoé; Exverlobte von Ronny; Exfreundin von Leo, Tobi Tim und Deniz; One-Night-Stand von Milan" im Wikipedia-Artikel zu «AWZ» verdeutlicht weiter, dass das anfangs als Telenovela geplante Format wahrlichwurde.