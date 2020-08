Ex-RTL-Unterhaltungschef: Tom Sänger geht zur Bavaria

Köpfe

Sänger soll an neuer Position die Entwicklung neuer TV- und Streaming-Formate sowie den Ausbau des internationalen Netzwerkes für die Gesellschaft vorantreiben.

Für Tom Sänger war das Jahr 2019 das große Jahr der Veränderungen. Nach 17 Jahren bei RTL , unter anderem als Chef der Unterhaltungssparte, verließ er das Unternehmen. Nun betritt er die TV-Landschaft wieder. Sänger wird bei der Produktionsfirma Bavaria Entertainment zuständig für die Entwicklung neuer TV- und Streaming-Formate und soll auch den Ausbau des internationalen Netzwerkes vorantreiben.Dr. Christian Franckenstein, CEO Bavaria Film GmbH: "Ich freue mich außerordentlich, dass sich Tom Sänger für die Bavaria Entertainment entschieden hat. Nachdem unsere Tochtergesellschaft für Show & Factual in den letzten Jahren unter der Leitung von Alessandro Nasini und Arne Merten ihr Programmportfolio bei den öffentlich-rechtlichen Sendern erfolgreich ausbauen konnte, möchten wir mit dieser Personalie auch ein Zeichen in Richtung neuer Auftraggeber setzen. Gerade in gesellschaftlich und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten geht es ganz besonders darum, das Publikum zu verstehen, die Bedürfnisse der Auftraggeber richtig einzuschätzen und idealiter serielle, langlaufende Programme zu etablieren." Dies könne Sänger."Die inhaltliche Arbeit, das kreative Netzwerk, die gestalterischen Möglichkeiten und die Nähe zu Produktionen waren auch auf Senderseite immer mein Antrieb und meine Leidenschaft", sagt Sänger selbst. Und weiter: "Der aktuelle, hochdynamische Markt bietet für alle Kreativen mannigfaltige Möglichkeiten, auf geht's!" Das Unternehmen stellt bisher Shows wie «Meister des Alltags», «Mach was draus» oder «Da kommst du nie drauf!» her.