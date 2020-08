Primetime-Check

Wie fiel die erste Primetime der Woche für Kabel Eins und seine Spielfilme aus? Wie kamen die Dokusoaps von RTLZWEI an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 53%

14-49: 58,4%

Das ZDF brachte es mitauf 4,86 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit wurden sehr gute 16,9 Prozent insgesamt und tolle 7,7 Prozent Prozent bei den Jüngeren eingefahren. Dasschloss mit 14,5 und 8,9 Prozent an, bevor ab 22.15 Uhrschlug. Dafür interessierten sich 2,20 Millionen Menschen. Die Marktanteile lagen bei 12,1 und 6,6 Prozent. Das Erste eröffnete den Abend mit, was 3,11 Millionen Menschen ansprach. Das glich passablen 10,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mäßige 5,7 Prozent ermittelt.schloss mit 11,2 und 5,6 Prozent an, bevor dieauf sehr gute 13,8 Prozent insgesamt kamen und sehr tolle 9,8 Prozent bei den Jüngeren.beendete den Abend mit 9,6 und 7,0 Prozent.Sat.1 überzeugte mit1,87 Millionen Neugierige zum Einschalten. Das führte zu sehr guten 7,2 Prozent Marktanteil bei allen. In der Zielgruppe wurden starke 11,8 Prozent ermittelt.kam in Kabel Eins auf 1,46 Millionen Actionfans,folgte mit 0,82 Millionen. Die 14- bis 49-Jährigen schauten zu tollen 6,6 und sehr guten 5,6 Prozent rein. Zwei Wiederholungen vonerreichten bei RTL indes 1,43 und 1,28 Millionen Neugierige. Das führte zu mageren 5,0 und 5,3 Prozent Marktanteil insgesamt. In der Zielgruppe wurden mit beiden Folgen solide 11,9 Prozent generiert.schloss ab 22.45 Uhr mit 1,01 Millionen Wissbegierigen an sowie mit 5,9 respektive 10,8 Prozent.ProSieben sprach mit zwei Folgennur magere 0,69 und 0,72 Millionen Trickfans an. Bei den Umworbenen kamen die beiden Episoden auf mäßige 7,9 und 7,8 Prozent. Vier Episodenschlossen mit 0,62 bis 0,75 Millionen Sitcomjüngern ab drei Jahren an. Die Werberelevanten sorgten für maue 7,0 bis gute 10,0 Prozent Marktanteil. Zwei Folgenwaren am Montagabend für Reichweiten von 1,50 und 1,23 Millionen Interessenten zu haben. Das VOX-Format generierte bei den Umworbenen sehr gute 9,1 und 8,2 Prozent.kam in RTLZWEI auf 0,75 Millionen Fernsehende, danach schlossmit 0,45 Millionen an. Die Werberelevanten brachten dem Privatsender aus Grünwald gute 5,3 und maue 3,6 Prozent.