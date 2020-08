Nitsche führt fortan durch «Report München»

TV-News

Er übernimmt die Aufgabe von Andreas Bachmann.

Der Bayrische Rundfunk hat einen neuen Moderator für das Formatim Ersten gefunden. BR-Chefredakteur Christian Nitsche wird künftig vor der Kamera stehen, seinen ersten Einsatz an dieser Stelle hat er am 22. September. Am Donnerstag, 25. August 2020 um 21.45 Uhr, verabschiedet sich derweil sein Vorgänger: Seit April 2016 war Andreas Bachmann Host des Politmagazins.Der Wechsel wurde nötig, weil Bachmann zum September innerhalb des BR neue Aufgaben übernimmt: Er leitet dann die Redaktion „Rundschau und Landesberichte“. "Es war mir eine Ehre und hat mir unheimlich viel Freude gemacht, viereinhalb Jahre «Report München» zu moderieren, das erfolgreichste Politmagazin des Jahres 2019. Jetzt warten neue Aufgaben auf mich“, erklärte Bachmann in einer Stellungnahme.Sein Nachfolger, Christian Nitsche, sagte, dass das Magazin für „exzellente Recherchen“ stehe und die politische Diskussion seit Jahrzehnten mitpräge. „Die engagierte Redaktion deckt Missstände auf und leistet wertvolle Aufklärung.“