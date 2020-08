«4 Blocks»: Auch Staffel 2 tut sich schwer bei ProSieben

Quotennews

Die ProSieben-Ausstrahlung von «4 Blocks» erweist sich nach wie vor nicht als Quotenrenner, aber immerhin die zweite Folge des Doppelpacks hat sich auf eine passable Quote retten können.

Bisherige Quoten von «4 Blocks» bei ProSieben 7,1 %

5,8 %

5,6 %

8,2 %

6,1 %

5,1 % MA 14-49 J.

Die Drittverwertung (nach TNT Serie und ZDFneo) der hochgelobten Gangster-Seriehat bei ProSieben weiterhin einen schweren Stand, wirklich tolle Quoten sind damit jedenfalls am späten Freitagabend nicht zu holen. Jetzt ist der Münchner Sender bei der zweiten Staffel angekommen und auch diese startete recht verhalten:Um 22.52 Uhr waren lediglich 6,2 Prozent Marktanteil drin bei den wichtigen 14- bis 49-Jährigen, damit lag die deutsche TNT-Serie-Produktion deutlich unter dem Senderschnitt. Und das, obwohlzuvor solide 9,6 Prozent Marktanteil eingefahren hatte. 1,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen sich den Science-Fiction-Blockbuster an, ehe «4 Blocks» auf eine Reichweite in Höhe von 0,50 Millionen fiel.Immerhin mit der zweiten Folge des Abends kann ProSieben aber halbwegs zufrieden sein, der Zielgruppen-Marktanteil stieg nämlich damit auf 8,1 Prozent. Das dürfte aber eher der späten Sendezeit und der insgesamt geringeren Fernsehnutzung geschuldet sein, die absolute Zuschauerzahl ist auf 0,34 Millionen zurückgegangen. Auch RTLZWEI hat übrigens mit einem Film zur besten Sendezeit gepunktet:brachte es dort auf runde sechs Prozent, der nachfolgende Streifenlief mit 6,5 Prozent sogar noch ein wenig besser.