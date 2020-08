Tagessieg: Bayern-Halbfinale übertrifft Barca-Gala

Quotennews

Überragende Einschaltquote für Sky: Bayern nochmal besser unterwegs als gegen Barca und locker vor dem ersten Halbfinale am Dienstag.

Obwohl der FC Bayern mit Olympique Lyon einem nicht ganz so namhaften Gegner im Halbfinale gegenüber stand wie dem FC Barcelona vor sechs Tagen, übetrumpfte Sky mit dem Spiel noch einmal die Werte von Freitag und sicherte sich zum zweiten Mal die höchste Sehbeteiligung eines Tages bei den 14- bis 49-Jährigen. Vermutlich reichte die Bedeutung des letzten Spiels vor dem großen Finale am Sonntag aus, um noch mehr Zuschauer vor die TV-Geräte zu locken.Die Bayern konnten sich immerhin den ersten Finaleinzug eines deutschen Teams seit ihrem eigenen Triumph 2013 sichern.Der auf dem Papier klare 3:0-Sieg der Bayern bescherte Sky ab 21 Uhr gewaltige 13,5 Prozent Marktanteil und damit noch einmal 1,8 Prozentpunkte mehr als die 8:2-Gala gegen Barcelona und sogar 6,2 Prozentpunkte mehr als Leipzigs Ausscheiden gegen Paris. Wie schon am Dienstag bliebt fraglich, wie viele Zuschauer Streamingdienst DAZN den Unterföhrignern weggegschnappt hat, der anders als am Freitag zeitleich übertragen durfte. Wie immer veröffentlicht DAZN keine Abrufzahlen. 0,97 Millionen werberlevante Zuschauer ließen sich das Duell Topfavorit gegen Underdog bei Sky nicht entgehen. Am Dienstag hatten für Leipzig “nur” 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige eingeschaltet.Mit dem großen Finalturnier sicherte sich Sky bisher überzeugende und stark überdurschnittliche Einschaltquoten für das Pay-TV-Programm. Großes Highlight waren beide Bayern-Spiele im Viertel- und Halbfinale, die den Unterföhringern jeweils die höchste Sehbeteiligung aller Sender des Tages bescherten. Da es mit dem Rekordmeister ein deutscher Vertreter ins Finale geschafft hat, muss Sky das Endspiel am Sonntag nicht nur mit DAZN sondern auch mit dem ZDF teilen.