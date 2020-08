Neues «Like Me, Im Famous» verliert gegen «Promi Big Brother»

Quotennews

Das frische RTL-Format, das es auch bei TV Now zu sehen gibt, holte nur einstellige Quoten. Weniger Bewegung war bei «Promi Big Brother» drin.

Teil des neuen RTL-Dienstags, zu dem auch der Start von «I can See Your Voice» gehört , war auch eine neue Trash-Reality-Show, die vorab schon beim Streamer TV Now zur Verfügung stand.kam im linearen Fernsehen ab 22.25 Uhr jedoch nicht allzu überzeugend aus dem Startblock. In der klassischen Zielgruppe reichte es für gerade einmal acht Prozent Marktanteil. 0,79 Millionen Menschen sahen die Produktion.Somit unterlag man im direkten Duell mit der Sat.1-Showrecht deutlich. Eine weitere rund 100 Minuten lange Ausstrahlung der Sendung bescherte dem Bällchensender im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauer. Die Zielgruppen-Quote lag bei 12,3 Prozent. Im Vergleich zur Dienstagsfolge der Vorwoche waren dies wurde die Quote exakt wiederholt, die Reichweite stieg um etwa 120.000 Leute an.Schwach unterwegs war Sat.1 unterdessen um 19 Uhr.ist ein Auslaufmodell und wird Ende August auch durch «Genial oder Daneben?» ersetzt. 3,5 Prozent Marktanteil am Dienstag bestätigen, dass dies eine gute Wahl ist.