Von Hager Moss Film: Neuer Passau-Krimi eröffnet den Oktober im Ersten

TV-News

Den September über zeigt Das Erste noch Reruns von alten Krimireihen am Donnerstagabend.

Das Erste Deutsche Fernsehen wird Anfang Oktober erstmals wieder einen neuen Donnerstagskrimi ins Primetime-Programm hieven. Den September über laufen Re-Runs, unter anderem eine alte «Nord bei Nordwest»-Folge am 24. September. Am 1. Oktober steht die Ausstrahlung des von der Firma Hager Moss Film produzierten Passau-Krimis an. Ab 20.15 Uhr istzu sehen.Eine Woche später wirddie Primetime des Senders eröffnen. Marie Leuenberger, Michael Ostrowski sowie Nadja Sabersky spielen tragende Rollen in der Produktion.Die Ausgangslage in der Handlung: Frederike Bader (gespielt von Marie Leuenberger) und ihre Tochter Mia (Darstellerin: Nadja Sabersky) sind Neuankömmlinge in Passau. Die Vergangenheit der beiden hat so gut wie nichts mit dem zu tun, was Arbeitgeber, Kollegen und Nachbarn von ihnen wissen, und das ist wahrlich nicht viel. Nicht einmal die Namen stimmen. „Frederike Bader“ war noch vor wenigen Monaten Kommissarin beim Berliner LKA. „Mia Bader“ hat zwei Jahre Knast hinter sich, verbüßt in einer Berliner Frauenhaftanstalt. Mutter und Tochter sind im Rahmen des Zeugenschutzprogrammes in die Drei-Flüsse-Stadt Passau gekommen, nachdem die Kriminalkommissarin in einem Prozess gegen den Chef eines arabischen Hauptstadt-Clans ausgesagt hatte.