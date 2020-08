«Spotlight»: Der Starttermin der fünften Staffel steht nun fest

TV-News

Weitere 35 Folgen der Serie sollen ab Oktober ausgestrahlt werden. Alle Details.

Nickelodeon hat nun bekanntgegeben, dass die Erfolgsserie um eine fünfte Staffel verlängert wird. In 248 Folgen wurden das Leben der SchülerInnen an der Berlin School of Arts vorgestellt. Am 4. Oktober beglückt der Sender seine-Fans mit 35 neuen Folgen. Auch auf Nick .de und in der Nick-Play-App kann die Serie gestreamt werden.«Spotlight», eine UFA Serial Drama-Produktion, im Auftrag von Nickelodeon und Viacom International Studios, wird eine Liste an neuen Charakteren hinzugefügt. Unter anderem begrüßen die altbekannt SchülerInnen Rocco, Greta und Mads neue Klassenkameraden wie Pepe (Tim Francis) mit seinem Hund Sparky und Lasse (Esmael Agostinho). Während Pepe als „Super-Prankster“ seinen Weg in der Comedy und dem Schauspiel sieht, will der charmante Lasse seinen Traum vom Tanzen verwirklichen. Doch auch die Angestellten bekommen mit der Schauspiellehrerin Monica Touré (Rebecca Lina) und einer neuen Köchin (Livia Wrede) Zuwachs. Selbst bekannte Stars wie die TikTok-Berühmtheit Dalia Mya und YouTuber HeyMoritz (Moritz Schirdewahn als Tim) erhalten einen Gastauftrag.Um die Wartezeit zu überbrücken, werden am 7. September dem Tagesprogramm zwei neue Serien hinzugefügt. Von Montag bis Freitag um 15.25 Uhr verzückt der neunjährige Gestaltwandler Teo mit seiner besonderen Gabe. In aufregenden Situationen kann Teo sich durch einen Nieser in verschiedene Tierwesen verwandeln. Nur mit der Hilfe seiner Freunde und einer Portion Kreativität kann er sich zurückverwandeln. Daher hat die italienische Animationsserie auch ihren einprägsamen NamenAuch die zweite Serie,, punktet mit aufregenden Wesen. Der Protagonist Dorg muss seinen außergewöhnlichen Freunden aus der Area 51 bei ihrer Tarnung helfen. Ob es einem Alien, einem Geist, einem Einhorn und einer Hexe wirklich gelingt als Teenager durchzugehen, seht ihr um 16.40 Uhr auf Nickelodeon.