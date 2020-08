Zum Start ein Flop: «Pretty Little Liars: The Perfectionists»

Quotennews

sixx wurde mit dem Ableger des Kultformats am Donnerstag noch nicht glücklich.

Das hatte sich sixx sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt: Gerade bei Jugendlich ist die Soap-Marke «Pretty Little Liars» noch ein großer Name. Am Donnerstagabend nun startete mitder inhaltlich etwas härtere Ableger, doch die in den USA bereits nach zehn Folgen wieder abgesetzte Serie, floppte hierzulande zum Auftakt. Ab 21.15 Uhr erreichte die Produktion gerade einmal rund 60.000 Zuschauer ab drei Jahren, davon waren rund 30.000 im werberelevanten Alter. Für sixx blieben somit nur 0,5 Prozent Marktanteil.Allerdings lief es für den Sender auch um 20.15 Uhr schon nicht prickelnd: Neue-Folgen kamen nicht über 0,9 Prozent Marktanteil hinaus, ein ebenfalls sehr dürftiges Ergebnis. Die Gesamtreichweite der amerikanischen Serie lag somit bei 0,12 Millionen.Mit jeweils 0,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schlecht unterwegs war auch ein ab kurz nach 22 Uhr gezeigter-Doppelpack.