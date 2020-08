«Medical Detectives» schnappt sich junge Zuschauer

Quotennews

Am Montag liefen die Wiederholungen der True-Crime-Reihe erfolgreicher als die Nachmittagsformate.

In der Nacht von Montag auf Dienstag strahlte VOX wieder mehrere Episoden vonaus. Das Format, das schon seit rund 20 Jahren das Programm von VOX bereichert, verzeichnete ab 00.40 Uhr 0,34, 0,38 und 0,37 Millionen Fernsehzuschauer. Beim Gesamtpublikum wurden zwischen sechseinhalb und 12,7 Prozent Marktanteil ermittelt.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern verzeichneten die True-Crime-Formate 0,11, 0,15 und 0,16 Millionen Fernsehzuschauer. Die Marktanteile lagen bei 7,1, 12,6 und 17,9 Prozent. Damit waren zwei Episoden von «Medical Detectives» erfolgreicher als beispielsweise. Die Wiederholung kam um 16.00 Uhr nur auf 0,15 Millionen Umworbene, der Marktanteil belief sich auf 5,6 Prozent.Auchhatte am Montag das Nachsehen, denn die True-Crime-Formate waren erfolgreicher. Lediglich 0,11 Millionen Menschen verfolgten in der 14.00 Uhr-Stunde das Erziehungsformat. Allerdings muss man die Kirche im Dorf lassen: Die Mord-Geschichten werden auf Jugendschutzgründen bestimmt nicht das Nachmittagsprogramm von VOX erobern.