«PGA Championship» 2020 dominiert den Abend

US-Quoten

Das Finale des großen Golfturniers um die Wanamaker Trophy fesselte über fünfeinhalb Millionen Amerikaner. «Big Brother» hielt am späten Abend die Fahnenstange hoch.

Nach einer Woche mit einem hartem Kampf an der Spitze bis eine Stunde vor Schluss setzte sich schließlich der 23-Jährige Amerikaner Collin Morikawa bei der diesjährigendurch. Dies tat er am Sonntagabend vor insgesamt 5,62 Millionen Zuschauern, die ihm im Schnitt bei CBS zusahen. Die Übertragung des prestigeträchtigen Golfturniers brachte dem Network schöne 0,9 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen ein. Mit Beginn der Primetime kletterte das Rating bei den letzten Schlägen des Turniers sogar noch auf 1,0 Prozent. Später erreichtenundimmerhin noch gute 0,6 bzw. starke 0,8 Prozent. «Big Brother» überzeugte mit seinen Best-of-Kandidaten ab 22 Uhr noch 3,11 Millionen Zuseher und war damit die gefragteste Sendung am späten Abend.ABC erwischte mit Wiederholungen vonundeinen soliden Abend. Alle drei Spielshows pendelten sich bei guten 0,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe ein. Ab 20 Uhr versammelten sich 4,35 Millionen Fernsehende für die Reruns, zu später Stunde waren es noch 2,54 Millionen. NBC hatte dagegen mit alten Ausgaben derundProbleme. Vor allem die «Titan Games» waren zur besten Sendezeit mit 0,2 Prozent bei den Umworbenen und nur 1,30 Millionen Zuschauern kaum gefragt. «AGT» verbesserte das Ergebnis ab 21 Uhr immerhin noch auf 0,3 Prozent bei den Werberelevanten und überzeugte noch 1,94 Millionen Fernsehende.FOX blieb mit alter Comedy-Serienware am Abend durchweg unter einer Million Zuseher. Mitrutschte das Network zwischenzeitlich sogar auf magere 0,56 Millionen Zuschauer ab und war damit nicht mehr weit von CW entfernt, das zur selben Zeit mit0,40 Millionen Interessierte begeisterte. Alle FOX-Serien mussten sich mit mauen 0,2 Prozent Rating bei den 18- bis 49-Jährigen begnügen, das CW-Programm generierte 0,1 Prozent. Zu später Stunde schloss dort eine Wiederholung vonden Abend mit 0,25 Millionen Fernsehenden.