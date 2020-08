Nächster Ausrutscher der «RTLZWEI News»

Quotennews

Wegen des schlechten Vorprogramms kamen die Infos beim Grünwalder Sender am Donnerstagnachmittag gehörig unter die Räder. Allgemein war es kein guter Tag für den Sender mit der zwei.

Sehr schwankende Quoten weisen dieum 17 Uhr vor. Ein Trend lässt sich aber feststellen. Die erfolgreichsten Ausgaben des Jahres 2020 liefen nicht mehr zuletzt. Das hängt auch weniger mit dem Info-Bedürfnis in Zusammenhang mit dem Coronavirus zusammen; die beiden stärksten Ausgaben, die in der Zielgruppe fast auf zehn Prozent Marktanteil kamen, liefen im Januar und Februar, als Corona hierzulande noch kaum bekannt war. Zuletzt fielen sogar einige Ausgaben auf weniger als ein Prozent Marktanteil. Auch am Donnerstag tat sich das Format äußerst schwer: Die rund zehn Minuten Nachrichten sicherten sich gerade einmal 1,1 Prozent Marktanteil und somit das fünftschwächste Zielgruppen-Ergebnis in 2020. 0,11 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein.Ohnehin war es kein guter Donnerstag für den Sender RTLZWEI . Er schloss den Tag mit gerade einmal 3,4 Prozent Tagesmarktanteil schwächstes Vollprogramm in der Zielgruppe. Auch andere Teile der Daytime funktionierten nämlich nicht. Zwischen zehn und 16 Uhr laufen beim Sender aktuell drei Wiederholungen des, die aber kaum interessierten. Die Quoten bei den Jungen lagen bei zwischen 2,2 und 2,5 Prozent. 0,07, 0,07 und 0,08 Millionen Menschen schalteten ein.Auch Reruns der Scripted-Realitysum 16 Uhr undum 17.10 Uhr floppten: Hier lag die Quote bei den Umworbenen bei gerade einmal 1,1 sowie 2,8 Prozent. In der Primetime ist «Battle of the Bands» ein Absetzungskandidat