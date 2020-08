«Battle of the Bands» bleibt ein quotentechnischer Fehlschlag

Quotennews

«Popstars» trifft «Big Brother»: Was im RTLZWEI-Fernsehlabor sicher aufregend klang, stößt beim Publikum auf Ablehnung.

Die Ende Juli sehr glücklos gestartete Musikcastingshowbleibt bei RTLZWEI ein wenig gefragter Programmpunkt: In Sendewoche zwei winkten für die von Jana Ina Zarrella präsentierte Mischung aus Reality und klassischem Gesangscasting ab 20.15 Uhr nur 0,14 Millionen Umworbene. Das reichte am Donnerstagabend lediglich für einen Zielgruppenmarktanteil in der Höhe von dürftigen 2,2 Prozent.Auch beim Gesamtpublikum war weiter der Wurm drin: «Battle of the Bands» brachte es zur besten Sendezeit auf 0,24 Millionen Interessenten ab drei Jahren, damit sicherte sich der Sender aus Grünwald eine nur 1,0 Prozent starke Sehbeteiligung. Das ist ein desolates Ergebnis für RTLZWEI.Der Aufschwung folgte dann ab 22.20 Uhr:erwies sich einmal mehr als sehr attraktiv für das TV-Publikum. 0,72 Millionen Schaulustige ließen sich anlocken, darunter befanden sich 0,28 Millionen Werberelevante. Damit stiegen die Marktanteile auf sehr tolle 4,0 Prozent bei allen und auf sehr gute 5,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe.