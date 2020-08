«#AtHome Videos» mit Verlusten, aber trotzdem mit Primetime-Sieg

US-Quoten

CBS hat mit seiner Clipshow erneut die meisten Zuschauer angesprochen, das waren am Freitag allerdings nicht allzu viele in den USA.

Es ist kein Geheimnis, dass die Reichweiten in den USA immer niedriger werden – besonders in den Sommermonaten ist eine lange Durststrecke angesagt. Am Freitag wurde das nur allzu deutlich: Mit lediglich 3,28 Millionen Zuschauern hat CBS den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum geholt, wie schon in der Vorwoche war das mit der kostengünstigen Clipshowmöglich. Rund 300.000 Zuschauer gingen jedoch nach der Premieren-Ausgabe verloren. 0,4 Prozent standen in der Zielgruppe zu Buche, damit blieb das Rating stabil.undhaben danach je 0,3 Prozent verbucht.Der Zielgruppen-Sieg war CBS diesmal allerdings nicht vergönnt, der ging stattdessen an ABC, NBC und FOX, die mit je 0,5 Prozent fürbzw.gleichauf lagen. ABC hat dabei binnen Wochenfrist ordentlich dazugewonnen: Die Gründershow hat um 0,2 Prozentpunkte zugelegt,blieb dagegen konstant bei 0,4 Prozent. Um 20 Uhr betrug die Reichweite 2,78 Millionen, ab 21 lag sie bei durchschnittlich 2,39 Millionen.The CW hat mit Wiederaufgüssen vonundje magere 0,1 Prozent bei den Umworbenen als Rating erzielt. Zwischen 0,49 Millionen und 0,56 Millionen schwankte die absolute Sehbeteiligung.