«How to Sell Drugs Online (Fast)» düst an «The Walking Dead» vorbei

VOD-Charts

Die btf-Produktion «How to Sell Drugs Online (Fast)» steigt erfolgreich in die VOD-Charts ein.

Damit darf man in Köln-Ehrenfeld sehr zufrieden sein:erreichte allein in Deutschland in den vergangenen sieben Tagen brutto 3,98 Millionen Netflix-Userinnen und -User. Somit schlägt die Netflix-Dramedy aus der bildundtonfabrik in den von Goldmedia erhobenen VOD-Charts unter anderem die Abenteuer-Historienserie(3,94 Mio.), die dramatisch-humorvolle Anwaltsserie(3,53 Mio.) und die auf einem Comic basierende Zombie- und Survivalserie. Der Dauerrenner, der vorübergehend unsere Streaming-Charts dominierte, kam in den vergangenen sieben Tagen auf 3,50 Millionen Bruttokontakte.Doch es gibt auch Serien, an denen «How to Sell Drugs Online (Fast)» nicht vorbeiziehen konnte. Dazu zählt der kürzlich mit der dritten Staffel beendete, deutsche Netflix-Mysterystoffmit brutto 4,00 Millionen Serienfans. Auch auf Platz eins der VOD-Charts befindet sich ein Netflix-Exklusivtitel, nämlich das spanische Phänomenalias «Money Heist».7,42 Millionen Bruttokontakte wurden generiert. Keine andere Serie nahm in den zurückliegenden sieben Tagen auch nur die Fünf-Millionen-Marke. Am nächsten dran warmit 4,96 Millionen Interessenten brutto. Bronze holte sich diese Woche übrigensmit 4,48 Millionen Thrillerfans brutto. In der Woche zuvor erreichte das Format noch 2,61 Millionen Bruttokontakte.