«Pocher  gefährlich ehrlich»: Nach der Rekordfolge geht's abwärts

Quotennews

Die Freude war von kurzer Dauer: «Pocher – gefährlich ehrlich» kann sich nicht oberhalb des RTL-Senderschnitts halten.

Nach mehreren Ausgaben, die in der Zielgruppe unterhalb des Senderschnitts liefen, warvergangene Woche ein deutlicher Aufschwung vergönnt. Aber dieser Aufwärtstrend war nur von sehr kurzer Dauer: 0,74 Millionen Menschen sahen diesen Donnerstagabend ab 23.10 Uhr rein, als sich Oliver und Amira Pocher live aus Köln meldeten. Darunter befanden sich 0,37 Millionen Werberelevante.Das resultierte in magere 5,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, während der Kölner Privatsender in der Zielgruppe mäßige 9,6 Prozent einfuhr. In der Vorwoche standen akzeptable 7,8 Prozent insgesamt auf dem Zettel, während bei den Umworbenen tolle 15,4 Prozent vermeldet wurden – und seither wurde dieser Wert nochmal nach oben korrigiert.Im Ersten überzeugte ab 20.15 Uhr4,38 Millionen Fernsehende dazu, einzuschalten. Damit kamen starke 17,4 Prozent Marktanteil zusammen. 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten außerdem passable 6,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Fernsehenden.Das ZDF hielt mitdagegen. 2,68 Millionen Interessenten, darunter 0,43 Millionen Jüngere, sorgten für mäßige 10,6 und gute 6,4 Prozent.