Hurricane: arte verlängert den virtuellen Festivalsommer

TV-News

Mit körperlichem und zeitlichem Abstand: Im September wird auf dem Kultursender das Hurricane Festival gefeiert.

Nicht nur das legendäre Metal-Festival Wacken wird dieses Jahr virtuell zelebriert , auch das Hurricane Festival wich im Jahr der Corona-Pandemie auf das Internet aus: Frei nach dem Motto "Das Hurricane ist abgesagt – lang lebe das Hurricane!" gab es am Veranstaltungsort exklusive Konzerte ohne Publikum. Der Kultursender arte klinkt sich mit Verzögerung ein und kombiniert diese neuen Auftritte mit den Konzerthighlights der letzten Jahre.Dassteigt auf arte am Samstag, den 12. September 2020, ab Mitternacht. Das Line-up besteht aus Alice Merton, Cigarettes After Sex, Bosse, Bloc Party, Grossstadtgeflüster, Bear's Den, Geroge Ezra, The Streets, The Streets, Kraftklub, Macklemore, Mumford & Sons und Leoniden.Wer nun verwirrt ist: Ja, arte ist spät dran. Denn die virtuelle Ausgabe des Hurricane Festivals fand bereits im Juni statt. arte zeigt im September einen Zusammenschnitt. Die Wartezeit bis zu diesem Best-of lässt sich mühelos verkürzen: Noch sind die meisten neuen Konzerte sowie ausgewählte frühere Highlights über die Seite des NDR abrufbar