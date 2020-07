Liga der Top-Stars helfen beim Einschlafen

US-Fernsehen

Das neue Projekt von HBO Max soll die Zuschauer zum Abschalten bringen.

Der Streamingdienst HBO Max möchte seine Zuschauer so langweilen, dass sie ins Reich der Träume fallen. Aus diesem Grund hat man unter anderem Mahershala Ali, Idris Elba, Nicole Kidman und Keanu Reeves verpflichtet, die die zehn-teilige Sendung «A World of Calm» kommentieren. Das Format soll hypnotisierende Bilder mit Erzählungen von A-Promis kombinieren, um Entspannung zu bieten.Das ist der erste Ausflug des jungen Streamingdienstes in die Welt des Gesundheits- und Wellnessbereichs. Das Format ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Schlaf-App Calm und Nutopia, dem Team hinter der National Geographic-Reihe «One Strange Rock». Jede der halbstündigen Episoden der Serie enthält eine entspannende Geschichte, die das Gefühl des Zuschauers verändern soll.Ziel ist es, „den Zuschauern durch wissenschaftlich ausgearbeitete Erzählungen, bezaubernde Musik und verblüffendes Filmmaterial in die Ruhe zu versetzen und den Geist zu besänftigen“. Zu den weiteren Stars, die das Format einsprechen, gehören Idris Elba, Oscar Isaac, Zoë Kravitz, Lucy Liu und Cillian Murphy.