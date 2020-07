Primetime-Check

Wie sah es am Mittwochabend für die Serien bei VOX aus? Und wie kam der informative ZDF-Abend an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 51,9%

14-49: 55,9%

bescherte dem ZDF 4,83 Millionen Interessenten. Das bedeutete ab 20.15 Uhr sehr gute 16,8 Prozent Marktanteil insgesamt. 1,00 Millionen Jüngere führten zudem zu wahrlich beeindruckenden 13,3 Prozent. Dasschloss ab 21.45 Uhr mit 19,0 und 13,4 Prozent an.folgte mit guten 14,1 Prozent bei allen und starken 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 22.45 Uhr erreichte eine-Ausgabe über Tönnies mäßige 11,1 Prozent bei allen und sehr gute 6,5 Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt schalteten 1,92 Millionen Fernsehende ein. Das Erste eröffnete seine Primetime mit, was 3,99 Millionen Menschen ansprach. Das glich sehr guten 13,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren waren solide 6,6 Prozent drin.gab auf maue 8,3 Prozent bei allen und mäßige 5,8 Prozent bei den Jüngeren nach. Dieschlossen mit 8,2 und sehr guten 7,6 Prozent an, bevor0,72 Millionen Wissbegierige erreichte. Das führte zu miesen 5,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden akzeptable 6,0 Prozent erreicht.RTL zeigte um 20.15 Uhr, was 1,96 Millionen Fernsehende unterhielt. Das glich mäßigen 7,0 Prozent. 0,94 Millionen Umworbene führten die Sendung zudem zu guten 12,7 Prozent in der Zielgruppe.kam danach auf 1,86 Millionen Wissbegierige. Die Marktanteile lagen bei sehr guten 10,9 respektive 14,8 Prozent. ProSieben kam mitauf 1,36 Millionen Serienfans, das entsprach sehr guten 4,7 Prozent. In der Zielgruppe standen gute 10,1 Prozent auf dem Zettel.krachte danach auf maue 0,85 Millionen Interessenten ab drei Jahren und auf magere 6,3 Prozent bei den Umworbenen.schloss die Primetime mit 0,38 Millionen und lahmen 4,3 Prozent ab.Sat.1 hielt um 20.15 Uhr mitdagegen. 1,21 Millionen Neugierige waren mit von der Partie. Die Werberelevanten führten die Sendung zu akzeptablen 7,1 Prozent. Einefolgte mit guten 1,32 Millionen insgesamt und tollen 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwei Folgenkamen bei VOX auf 1,08 und 1,18 Millionen Serienfans. In der Zielgruppe standen magere 4,3 und 4,9 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.schloss mit 0,54 Millionen und 3,0 Prozent an. Kabel Eins brachte es mitauf 0,89 Millionen Filmfans, bevormit 0,57 Millionen folge. Bei den Werberelevanten wurden akzeptable 4,6 und tolle 6,8 Prozent ermittelt. RTLZWEI zeigte hingegen ab 20.15 Uhr zwei Folgen, womit 0,41 und 0,35 Millionen Interessenten angesprochen wurden. Bei den Jüngeren waren mäßige 4,0 und magere 3,1 Prozent drin.kam danach auf 0,38 Millionen und 2,9 Prozent.