Digital Natives: Collien Ulmen-Fernandes

Interview

Bevor Ulmen-Fernandes am Samstag mit einer neuen Ausgabe von «Familien allein zu Haus» zu sehen ist, beantwortet sie unseren Fragebogen.

Wie haben Familien den radikalen Lockdown während der Corona-Zeit erlebt? Wie war es, als die Kinder unterschiedlichen Alters noch nicht einmal die Wohnungen verlassen konnten, um sich auf dem Spielplatz auszutoben oder ihre Freunde zu treffen? Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes fragt nach: Wie haben Familien die Zeit erlebt, als die Corona-Pandemie sie an den Rand ihrer Existenz gebracht hat?Gutes Catering, neue Ideen, Feedback der Zuschauerschaft.Taurin, Koffein, Vitamin C.Auf tagesschau, Spiegel Online und natürlich Quotenmeter.Mit Alfred Hitchcock. Und Maria Furtwängler.Nicht so viel auf Lebensweisheiten zu geben.Mit Ohrstöpseln aus Wachs und geräuschunterdrückenden Kopfhörern. Ich schätze die Ruhe.Mit dem wöchentlichen Vorhaben, ab nächster Woche Sport zu treiben.Instagram und Facebook.Risiko. Leider gibt es die App nicht mehr, weswegen ich es auf einem uralten Tablet spiele. Wenn mein Tablet stirbt, dann auch dieses Spiel.Für joyn, Netflix und SZ plus.