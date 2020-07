«Titan Games» schlagen «CMA Best of Fest»

US-Quoten

Das Konzert einiger Countrystars aus Nashville holte zwar solide Quoten, aber keine überragenden. Da war die Wettkampfshow von NBC besser unterwegs.

Am Montagabend übertrug ABC das. Im Zuge der Corona-Pandemie musste das große alljährliche Festival der Country Music Association abgeblasen werden. Stattdessen gab es nun im TV ein großes Special mit zahlreichen Künstlern, die vor leeren Rängen aber für die Kameras in Nashville auftraten. Über den Abend hinweg schalteten 3,52 Millionen Countryfans ein. Bei den 18- bis 49-Jährigen erzielte die Veranstaltung im Schnitt ein Rating von 0,5 Prozent. Damit war das «CMA Best of Fest» nur die Nummer Zwei an diesem Abend. Denn eine neue Ausgabe dersicherte sich starke 0,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Zudem schalteten insgesamt 3,85 Millionen zur besten Sendezeit ein. Im Anschluss kam auch eine Wiederholung vonnoch auf erfreuliche Zahlen. Der Show blieben immerhin 0,5 Prozent bei den Jungen und 2,95 Millionen Zuseher insgesamt.schloss den Abend für das Network mit dem Pfau mit durchschnittlichen 0,4 Prozent und 2,76 Millionen Zuschauern ab.Für einen Rerun vonließen sich bei CBS 3,61 Millionen Fernsehende begeistern. Später blieben 3,19 Millionen für eine alte Folgedran. Beide Serien generierten solide 0,4 Prozent beim werberelevanten Publikum.undkamen ab 21 Uhr nur noch auf 0,3 Prozent, wobei «Bull» mit 3,21 Millionen noch eine recht gute Gesamtreichweite einstrich, während «All Rise» nur 2,55 Millionen Zuschauer überzeugte.Die Wiederholungen vonundmussten sich mit 2,28 bzw. 2,33 Millionen Fernsehenden zufriedengeben. «Lone Star» schnitt mit 0,4 zu 0,3 Prozent bei den Umworbenen sogar besser ab als das Original.kam mit einer frischen und einer alten Ausgabe jeweils auf 0,2 Prozent beim jungen Publikum.hielt sich ebenfalls bei 0,2 Prozent. Insgesamt schalteten jeweils knapp unter einer Million Zuschauer ein.