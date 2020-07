«Glee»-Star Nya Rivera tot aufgefunden

Köpfe

Die Schauspielerin ist in einem Ausflugssee im Norden von Hollywood entdeckt worden.

Naya Rivera, am besten bekannt für ihre bahnbrechende Rolle als Santana Lopez in der Musicalserie «Glee», ist leblos gefunden worden. Sie wurde nur 33 Jahre alt. Ihre Leichte ist am Piru-See in Ventura County, Kalifornien, identifiziert worden. Sheriff Bill Ayub sagte, es gebe keinen Hinweis auf Selbstmord oder eine Fremdeinwirkung.Rivera wurde erstmals am 8. Juli als vermisst gemeldet. Ihr verjähriger Sohn wurde alleine auf dem gemieteten Boot gefunden. „Er und Naya schwammen gemeinsam im See“, sagte Ayub über Rivera und ihren Sohn. „Wir glauben, dass sie genug Energie hatte, um ihren Sohn wieder auf das Boot zu bringen, aber sie konnte sich nicht selbst retten.“Rivera tingelte vor ihrem Durchbruch durch diverse Sitcoms, ehe sie als Teenager in der FOX-Serie «The Bernie Mac Show» mehrere Jahre die Nebenfigur Donna spielte. Mit dem Durchbruch von Ryan Murphys «Glee» wurde sie einem internationalen Publikum bekannt.