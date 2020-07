RTL schickt «Das Sommerhaus der Stars» im Herbst auf Sendung

TV-News

Noch unklar ist, ob sich der Trend fortsetzt, dass pro Staffel immer mehr Episoden entstehen.

Die-Zeitung hat in den vergangenen Wochen viel über die kommende Staffel von RTLsgeschrieben und spekuliert. Die neue Runde, die schon komplett im Kasten ist, wurde heuer bekanntlich nicht im europäischen Ausland umgesetzt, sondern auf einem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen. Acht Promi-Paare lebten hierfür einige Wochen zusammen. Gemäß der getätigten Aussagen der Stars nach dem Auszug ist das in der Produktionszeit wieder gehörig zur Sache gegangen. RTL hat gegenübernun Medienberichte bestätigt, wonach der Starttermin des Formats später liegt als in den Vorjahren. Demnach wird die neue Staffel im Fernsehen erst im September starten und somit mehrheitlich im Herbst zu sehen sein.2019 startete das Format Ende Juli, 2018 sogar schon Anfang Juli. Im Vorjahr, als der Wendler und seine Laura an der Sendung teilnahmen, wurden die besten Quoten aller Zeiten eingefahren. Bei den Umworbenen stiegen die Werte damals in der Spitze auf über 27 Prozent. Nachvollziehbar, dass RTL die Nachfolgestaffel nun in die reguläre TV-Season (also in die Zeit ab September) legt. Noch unklar ist, ob RTL die Episodenanzahl der Staffel weiter ausbaut. Zuletzt bekam die Sendung pro Jahr einen immer größeren Umfang.Zuletzt bestanden die Staffeln aus sechs oder sieben regulären Folgen. Begonnen hatte «Das Sommerhaus der Stars» mit vier zweistündigen Episoden. Für den August plant RTL derweil mit einer anderen Promi-Show: «Like Me I’m famous». Gemäß Medienberichten entstanden die Ausgaben mit Helena Fürst, Sarah Knappik und anderen zuletzt ebenfalls in NRW.Auch eine andere Sommershow läuft diesmal bei RTL erst im Herbst: «Die Bachelorette» konnte wegen Corona nicht wie üblich im Frühsommer in Griechenland entstehen und beginnt daher verspätet.