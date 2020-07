Zum Tod von Comedy-Legende Carl Reiner: «Dick Van Dyke Show» holt sich den Tagessieg

US-Quoten

Mit der «Dick Van Dyke Show» hat CBS am Freitagabend etwas über dreieinhalb Millionen Zuschauer erreicht.

Carl Reiner ist Anfang der Woche verstorben, CBS hat den Darsteller am Freitag um 20 Uhr mit Wiederholungen seiner Kult-Sitcomgeehrt. Mit 3,73 Millionen Zuschauern wurde die höchste Reichweite des Abends eingefahren. Bei den Jüngeren lief es mit einem Rating in Höhe von 0,3 Prozent allerdings eher durchwachsen. Wiederaufgüsse von(3,13 Millionen) sowie(3,44 Millionen) waren auch nicht über diesen Wert hinausgekommen.Der Zielgruppen-Sieg ging überraschend diesmal nicht an FOX‘(0,4 Prozent), sondern an NBCsum 22 Uhr, die 0,5 Prozent erzielte. Auch bei allen Fernsehenden lief es mit einer Sehbeteiligung von 3,08 Millionen gut – wenn man bedenkt, dassundsich davor bei Zuschauerzahlen unterhalb von drei Millionen bewegt haben.ABC hielt sich mitüber Wasser, solide 0,4 Prozent standen für eine ältere Ausgabe der Gründershow zu Buche. 2,77 Millionen Zuseher waren insgesamt an Bord.gab danach auf 0,3 Prozent ab.