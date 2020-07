Turtle Power: Seth Rogen produziert neues Abenteuer der «Teenage Mutant Ninja Turtles»

Kino-News

Die «Teenage Mutant Ninja Turtles» melden sich wieder zum Einsatz: Ein neues Kinoabenteuer ist geplant.

Über 35 Jahre ist es bereits alt: Das Franchise rund um pubertierende Schildkröten mit Ninja-Ausbildung. 1984 wurden dieerstmals als Comic auf die Welt losgelassen, 1987 startete die hierzulande als «Teenage Mutant Hero Turtles» vermarktete Kult-Zeichentrickserie. Es folgten Tonnen an Spielzeug, mehrere Realfilme und ein Kino-Animationsfilm, eine Realserie und mehrere animierte Serien-Reboots. Zuletzt waren die «Teenage Mutant Ninja Turtles» im Jahr 2016 im Kino zu sehen, damals produziert von «6 Underground»- und «Transformers»-Regisseur Michael Bay. Zunächst hieß es, dass eine Fortsetzung geplant sei, aber mittlerweile wurde das Projekt auf Eis gelegt. Stattdessen bekommt nun Seth Rogen das Sagen über die «Teenage Mutant Ninja Turtles».Der Schauspieler, Autor, Regisseur und Produzent wird laut 'Variety' einen Kino-Animationsfilm über das Helden-Quartett verantworten. Seine Produktionsfirma Point Grey Pictures wird dabei mit den Nickelodeon Animation Studios und Paramount Pictures zusammenarbeiten. Als Autor wurde Brendan O'Brien ( «Mike and Dave Need Wedding Dates» , «Bad Neighbors») angeheuert, die Regie übernimmt Jeff Rowe («Connected», Autor bei «Willkommen in Gravity Falls»).Rogen verantwortete unter anderem schon die Comicadaptionen «Preacher» und «The Boys», wobei es sich in diesen Fällen um Realserien handelt. Im Animationsbereich sammelte er Erfahrung mit der derben Pixar-Persiflage «Sausage Party» . Parallel zu Rogens «TMNT»-Projekt entsteht auch ein Netflix-Film über Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael.