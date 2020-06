VOX setzt «Sing meinen Song» fort

TV-News

Am Dienstagabend feiert die Musikersendung ihren Abschluss für das Jahr 2020.

Der Kölner Fernsehsender VOX hat entschieden, dass er seine Musiker-Showin eine weitere Staffel schickt. Die aktuelle Runde endet beim Kanal an diesem Dienstag – mit einer Duett-Folge. Bis zu 13,5 Prozent Marktanteil hatte die Talpa-Produktion in den vergangenen Wochen immer dienstags zur besten Ausstrahlungszeit erzielt; alle neuen Episoden landeten über Senderschnitt.Die neue Staffel soll 2021 produziert werden. Hergestellt werden sollen auch diese Folgen wieder in Südafrika, das die Show seit Anbeginn beherbergt. Um das Sommerloch zu stopfen, wird VOX in den kommenden Wochen noch einige Specials der Musiker-Reihe zeigen.In «Sing meinen Song - Die größten Überraschungen» zeigt VOX am Dienstag, den 7. Juli, um 20:15 Uhr noch einmal ein Wiedersehen mit den Künstler und Künstlerinnen aller sieben Staffeln. Eine Woche später ist dann das Special «Sing meinen Song - Die besten Duette» zu sehen.