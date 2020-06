Digital Natives: Harald Friedl

Interview

Der in Steyr, Oberösterreich, geborene Filmemacher, Musiker und Schriftsteller ist Gast in der neuen Quotenmeter-Reihe.

In dieser Woche feierte das neueste Werk von Harald Friedl Premiere: Der Dokumentarfilm «Brot». Friedl setzte sich in seinem Film mit dem Grundnahrungsmittel auseinander, das zum einen von großen Bäckereien in unfassbar riesigen Mengen produziert wird, aber auch von kleinen Handwerksbäckern angeboten wird. In «Brot» geht er der Fragen nach: Wie sieht die Zukunft unseres Brotes aus? Und was essen wir da eigentlich?Ich mag kluge Fragen.Brot, Butter, Laptop.Daheim, im Wiener Café und unterwegs in der Bahn.Das wäre Werner Herzog!Dass alles zwischenzeitlich und vorläufig ist.Gar nicht.Ich halte mich durch lesen und nachdenken fit!Keine.Auch keine.Für den Guardian, den Standard, Netflix und mp3million.