arte widmet sich «Hollywoods Traumtänzer» Patrick Swayze und zelebriert Mario Adorf

TV-News

Im August nimmt arte zwei sehr unterschiedliche Schauspieler in den Fokus: «Dirty Dancing»-Star Patrick Swayze und Mario Adorf, die Schauspiellegende aus deutschen Klassikern wie «Die Blechtrommel».

Wenige Monate nach seinem Kinostart gelangt der Dokumentarfilmins Free-TV: Wie arte mitteilt, wird der Kulturkanal am Montag, den 10. August 2020, die Regiearbeit von Dominik Wessely ausstrahlen. Der Film über das Leben und die unvergleichliche Karriere Mario Adorfs wird ab 21.50 Uhr zu sehen sein. Die Dokumentation widmet sich unter anderem folgenden Fragen: Wie hat der legendäre Mime seine Rollen ausgesucht? Und was fasziniert ihn bis heute an der Schauspielerei?Es werden auch Gespräche zwischen Adorf und Senta Berger sowie Regisseurin Margarethe von Trotta gezeigt. Der Film gibt darüber hinaus bislang verborgene Einblicke in sein privates Leben, seine Sicht auf die Welt, die Politik, die Liebe und auch auf das Älterwerden preis.Am 14. August zeigt arte ab 21.45 Uhr dagegen. Zehn Jahre nach dem frühen Krebstod des «Dirty Dancing»-Stars erzählen seine engsten Vertrauten von seinem Leben sowie seiner Karriere und zeichnen das Bild eines Künstlers zwischen Depression und Manie, zwischen Abschottung und Geltungsdrang. Im umfangreichen Archivmaterial kommt zudem immer wieder Patrick Swayze selbst zu Wort, und erzählt von Höhenflügen sowie Fluchten aus Hollywood in die Einsamkeit einer Ranch in New Mexico.