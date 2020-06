Dritte Liga füllt sich: Vierter Aufsteiger wird bei MagentaSport ermittelt

TV-News

Drei Klubs wurden von den jeweiligen Verbänden schon gemeldet. Der vierte Regionalligaclub, der den Weg in die Drittklassigkeit antritt, wird noch ermittelt.



Die 3. Liga der Saison 20/21 nimmt langsam Formen an. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird Dynamo Dresden aus der zweiten Liga absteigen. Ebenso muss Wehen-Wiesbaden wieder eine Klasse tiefer spielen. Von der Regionalliga, also der vierthöchsten Klasse, stehen derweil schon drei Aufsteiger fest. Diese wurden gemäß des Tabellenstandes vor der Coronapandemie festgelegt und gemeldet. Dabei handelt es sich um Türk Gücü München vom Bayerischen Fußballverband. Auch der 1. FC Saarbrücken wird in der nächsten Spielzeit Teil der 3. Liga sein. Auch der VfB Lübeck darf sich über den Aufstieg freuen.Der vierte Regionalligaverein, der kommende Saison in der 3. Liga antreten darf, muss noch ermittelt werden. Am 25. und 30. Juni soll dies in zwei Relegationsspielen passieren. Dann stehen sich auf dem Platz der SC Verl (West) und Lokomotive Leipzig (Nordost) gegenüber. Fans sind bei diesen Spielen nicht zugelassen, dafür haben die Verantwortlichen nun eine andere Lösung gefunden.Beide Spiele streamt Magenta Sport. Die Übertragung am Donnerstag beginnt 15 Minuten vor dem Anpfiff, also um 16.45 Uhr. Am Dienstag, 30. Juni, startet das Spiel um 16 Uhr, MagentaSport stimmt ab 15.45 Uhr ein. Das Hinspiel kommentiert Gari Paubant, die dann entscheidenden 90 Minuten werden von Markus Höhner begleitet.