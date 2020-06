Keine Angst vor der Primetime: RTLZWEI setzt «Die Gruppe» fort

TV-News

Das Dokuformat wird im Juli zurückkehren. Wie schon die erste Staffel umfasst Runde zwei wieder sechs Episoden.

Der in München ansässige Fernsehsender RTLZWEI wird im Hochsommer eine zweite Staffel seiner Dokumenationsreiheausstrahlen. Für sechs neue Folgen, die Menschen mit extremen Ängsten zeigen, begleiten sich die jungen Erwachsenen selbst mit der Kamera, dokumentieren so ihren Kampf gegen psychische Störungen und geben hautnahe Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Alltags. Story House Productions GmbH wird unter anderem die Geschichte von Iry (25) erzählen. Sie hat ein schweres Trauma erlitten.Die Sportsucht des 27 Jahre alten Deniz stellt sein junges Familienglück auf eine harte Probe. Es ist ein ständiger Konflikt zwischen Sucht und Familie. Sophie (23) möchte kein Gramm zunehmen, sie ist magersüchtig und kann nicht aufhören, zu hungern. Insgesamt sind es sechs junge Erwachsene, die portraitiert werden.Der Münchner Sender zeigt die neue Staffel ab Mittwoch, 1. Juli zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Eigentlich war hier noch geplant gewesen, Wiederholungen von «Zuhause im Glück» zu senden. Mit 4,4 und 4,8 Prozent lief es für die Makeover-Show zuletzt ganz passabel. «Die Gruppe» holte derweil in Staffel eins (gezeigt im Mai und Juni 2018) zwischen 9,4 und 4,8 Prozent Marktanteil. Damals wurde das Format aber dienstags um 22.15 Uhr gezeigt.