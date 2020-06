Suche nach zehn Leuchtturm-Ideen

Vermischtes

ProSiebenSat.1 ruft Exposé-Programm erneut ins Leben.

Wer hat besondere TV-Ideen? Gemeinsam mit dem Verband Deutscher Drehbuchautoren sucht die Fiction-Abteilung von ProSiebenSat.1 starke Stoffe für Eventserien oder Eventmovies. Diese sollen der Primetime der beiden Sender „neue Erzählimpulse“ geben. Jeder Gewinnerstoff wird im Rahmen dieses Programms mit jeweils 7.500 Euro prämiert. Dabei ist klar definiert, was nicht gesucht wird. Die Sender wollen keine Filmvorschläge für Stoffe ohne Eventcharakter, sie wollen auch keine Arthouse-Projekte oder Serien, die auf mehr als sechs Folgen kommen. Auch nicht gewünscht sind historische Stoffe, die vor dem 19. Jahrhundert spielen.Teilnehmen darf jeder, der professioneller Drehbuchautor ist. Im Optimalfall sollen bis zu zehn Ideen dann weiterentwickelt werden. Die Ideen können ab sofort und bis 23. August eingereicht werden. Dr. Stefan Gärtner, SVP Koproduktion & Filmpolitik der ProSiebenSat.1 TV Deutschland, Geschäftsführer SevenPictures Film GmbH. "Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den Gewinnern und Gewinnerinnen und sind gespannt auf ihre Event-Ideen!"Insgesamt findet das Exposé-Programm bereits zum sechsten Mal statt. Es ist ein positives Zeichen, dass trotz der aktuellen Corona-Krise mit ihren vielfältigen Herausforderungen für die TV-Branche und auch für Autorinnen und Autoren der Exposé-Fördertopf ausgeschrieben werden kann.", erläutern VDD-Vorstandsmitglied Uwe Petzold und Jan Herchenröder, Geschäftsführer des VDD. "Gerade in dieser Zeit bewährt sich der für Autorinnen und Autoren fair gestaltete Rahmen der Ausschreibung, der für die Entwicklung von Ideen in jedem Fall eine garantierte und faire Honorierung vorsieht."