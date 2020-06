VOX erst zu später Stunde gefragt, vorher schwächelnd unterwegs

Quotennews

Für «Shopping Queen» war in der Primetime mal wieder wenig zu holen. Am Vorabend mussten sich auch «Hot oder Schrott» und [Die Urlauber]] nach unten orientieren.

Erneut tat sich VOX mit einer Primetime-Ausgabe dersehr schwer. Mit den “Luxus Ladies” lockte Guido Maria Kretschmer dieses Mal nur überschaubare 0,99 Millionen Zuschauer an, maue 3,8 Prozent am Gesamtmarkt waren das Resultat. Die neue Folge wurde im Netz auf Grund der etwas unpassenden Message, gut betuchte Damen in Zeiten von Corona auf Kosten des Formats auf Einkaufstour zu schicken, heiß diskutiert. Mehr Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe sprangen durch den Trubel allerdings auch nicht heraus. Mit unterdurchschnittlichen 6,1 Prozent und 0,46 Millionen jungen Fernsehenden knüpfte die neue Ausgabe an die mauen Resultate der beiden anderen Spezial-Folgen aus den Vorwochen an, die zuvor nur auf 4,5 und 6,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil gekommen waren.Zu später Stunde bekam VOX dagegen wesentlich mehr vom Kuchen ab. Dafür sorgte eine neue Ausgabe von. Sie steigerte die Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe um satte 1,3 Prozent punkte und schloss den Abend versöhnlich mit guten 7,4 Prozent Marktanteil ab. Vor allem beim Gesamtpublikum erwies sich das Magazin als bärenstark. Denn hier verlor der Sender kaum Zuschauer und hielt trotz fortgeschrittener Uhrzeit immer noch 0,82 Millionen Interessierte bei der Laune. Ab 23.25 Uhr sprangen so überragende 6,2 Prozent Marktanteil heraus.Am Vorabend blieb VOX dagegen nur im Durchschnitt. Sowohlals auchblieben bei wenig berauschenden 6,9 bzw. 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stehen. Beim Gesamtpublikum galt mit 4,0 bzw. 4,7 Prozent das Gleiche. Beide Formate kamen in der Vorwoche noch auf über eine Million Zuschauer. Dieses Mal waren nur 0,89 und zuvor 0,80 Millionen Zuseher dabei.