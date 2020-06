Das «Supertalent»-Spezial sorgt bei RTL für kein besonders großes Interesse

Quotennews

Im Vergleich zum Highlight der vergangenen Staffeln kam das Spezial mit Talenten aus der ganzen Welt in der Vorwoche noch deutlich besser weg.

In der Sendunggab es am Samstag in der Primetime bei RTL alle Staffel-Highlights der vergangenen Jahre zu sehen. Die Sendung wollte die besten Momente aus zwölf Jahren «Das Supertalent» erneut in Erinnerung rufen und lockte damit 1,71 Millionen Zuschauer. Dies reichte allerdings nicht für mehr als solide 8,3 Prozent Marktanteil. Auch bei den Werberelevanten sah das Ergebnis ähnlich aus. Das Publikum von 0,65 Millionen Menschen ergatterte durchschnittliche 11,8 Prozent. Für dieum 23.40 Uhr blieben die Werte mit 8,4 beziehungsweise 11,6 Prozent beinahe konstant.Bereits in der vergangenen Woche gab es mit «Das Supertalent weltweit» ein Spezial der berühmten Talentshow zu sehen, das jedoch noch um einiges besser abschnitt als an diesem Samstagabend. Da es die Show neben Deutschland noch in vielen weiteren Ländern gibt, präsentierte RTL die spektakulärsten Auftritte weltweit und begeisterte damit 2,48 Millionen Zuschauer. Insgesamt war somit ein Marktanteil von guten 10,9 Prozent möglich. In der Zielgruppe wurden 0,93 Millionen Menschen zum Einschalten bewegt, die für hohe 15,8 Prozent sorgten.RTLZWEI zeigte hingegen die Dokuund erreichte damit 0,72 Millionen Interessierte. Auch hier kam man damit auf eine solide Quote von 2,8 Prozent. Von den Umworbenen ließen sich 0,31 Millionen Zuschauer für das Programm begeistern und sorgten für gute 4,8 Prozent. Ab 23.05 Uhr sank mitdie Reichweite auf 0,44 Millionen Fernsehende, die noch akzeptable 2,5 Prozent aufs Papier brachten. Ein deutlicher Rückgang war bei den 0,17 Millionen Jüngeren zu beobachten, die maue 3,6 Prozent einfuhren.