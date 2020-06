Neue Staffel: ProSieben findet Termin für «Last Man Standing»

TV-News

Gute Nachrichten kommen auch vom Männersender ProSiebenMaxx, wo die Pause von «Legends of Tomorrow» deutlich kürzer ausfällt als vermutet.

Der Münchner Fernsehsender ProSieben ist schon seit geraumer Zeit die deutsche Free-TV-Heimat der amerikanischen Sitcom. Das unter anderem mit Tim Allen besetzte Format geht im Free-TV nun in die sechste Staffel. Ein wirklich prominenter Sendeplatz springt für die Serienproduktion jedoch nicht heraus. ProSieben will die frischen Folgen ab dem 4. Juli samstags um 12.05 und 12.30 Uhr ausstrahlen.Wiederholungen der Serie laufen aktuell im werktäglichen Vormittagsprogramm; sie holen dort aber sehr schwankende Zielgruppen-Quoten. Teils ist die Produktion deutlich im einstelligen Bereich unterwegs, mitunter sind aber auch Werte über zwölf Prozent möglich.Gute Nachrichten kommen unterdessen von ProSieben-Bruder ProSiebenMaxx. Der Männersender wird die Ausstrahlung der vierten Staffel vonam 6. Juli weiterführen. Die bis dato letzte Episode zeigte der Sender Ende Mai, also wird die Unterbrechung gerade einmal etwas länger als einen Monat dauern. ProSieben Maxx wird Doppelfolgen ab 20.15 Uhr zeigen, vier Montage wird der Sender somit bestücken können. Insgesamt stehen nämlich noch acht Episoden der Staffel aus.