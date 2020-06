Primetime-Check

Wie viele Zuschauer lockte der Krimi im ZDF an? Ging es für «The Mole» wieder aufwärts? Das alles und mehr im Primetime-Check...

Obwohlbereits 2018 im ZDF schon einmal zu sehen war, lockte der Krimi von 2018 am Mittwoch die Meisten Zuschauer an. Insgesamt 5,77 Millionen Krimifans schalteten ab 20.15 Uhr ein. Heraus sprangen sehr gute 20,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden mit 0,53 Millionen Zusehern immerhin 6,6 Prozent Sehbeteiligung erzielt. Dieser Wert verbesserte sich mit 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährigen für dasim Anschluss auf starke 8,9 Prozent. Auch daswar hier mit 7,6 Prozent und 0,48 Millionen Interessierten noch gut unterwegs. Insgesamt fuhren beide Nachrichtensendungen mit 4,80 und später 2,99 Millionen Wissbegierigen sehr starke 18,1 und solide 13,3 Prozent Marktanteil ein. Das Erste kam mit dem TV-Dramanur auf magere 9,3 Prozent Sehbeteiligung und 2,68 Millionen Zuschauer.rutschte im Anschluss mit nur 1,91 Millionen Interessierten sogar auf miese 7,2 Prozent auf dem Gesamtmarkt ab.liefen ab 22.15 Uhr mit 2,28 Millionen Zuschauern und 10,1 Prozent weiter unterdurchschnittlich.Miterzielte RTL zur besten Sendezeit nur maue 10,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das reichte trotzdem für den höchsten Anteil zu Beginn der Primetime.war zu später Stunde mit 12,6 Prozent dagegen wieder voll im Soll. Von insgesamt 1,95 Millionen Zuschauern hielt das Magazin 1,62 Millionen und verbesserte die Gesamtsehbeteiligung somit von ausbaufähigen 6,9 auf gute 8,9 Prozent.Eine neue Folge vonbrachte ProSieben zu Beginn der Primetime akzeptable 8,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil ein. Insgesamt schalteten 1,10 Millionen Fans der Serie ein, 0,69 Millionen aus dem werberelevanten Publikum.hielt im Anschluss nur noch 0,78 Millionen Zuschauer bei der Stange, 0,39 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der relevante Marktanteil brach dementsprechend auf mäßige 5,0 Prozent ein.blieb mit 4,8 Prozent und 0,28 Millionen jungen Zuschauern zu später Stunde auf diesem mauen Niveau. Fürlief es in Sat.1 kaum besser. Eine neue Ausgabe der Show überzeugte nur 0,95 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,54 Millionen aus der Zielgruppe. Das reichte nur für schwache 3,4 bzw. 6,9 Prozent Marktanteil.tat sich im Anschluss mit 4,2 Prozent und 0,21 Millionen Zusehern bei den klassisch Umworbenen ebenfalls sehr schwer.Zwei neue und im Anschluss eine alte Folgekamen bei VOX auf 0,43, 0,47. und 0,26 Millionen werberelevante Zuschauer. Die Sehbeteiligungen fielen mit 5,3, 5,9 und 4,1 Prozent bescheiden aus. Der Science-Fiction-Streifenbescherte Kabel Eins solide 5,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt waren 0,83 Millionen Interessierte für 3,1 Prozent des Gesamtmarktes dabei, davon 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige. Alte Ausgaben vongenerierten für RTLZWEI nur überschaubare 4,4 und 4,8 Prozent Zielgruppen-Sehbeteiligung. Zunächst waren 0,35 Millionen Umworbene dabei, später 0,23 Millionen.