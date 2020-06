Sat.1 bringt «United Voices» zurück

TV-News

Die Musikshow lief im März schon mit einer Ausgabe. Nun ist eine weitere – schon vor Monaten aufgezeichnete – eingeplant.

Der Münchner Privatsender Sat.1 bringt eine weitere Ausgabe seiner Musikshowauf den Bildschirm. Das „größte Fanduell der Welt“ meldet sich am Freitag, 10. Juli zur besten Sendezeit im Programm zurück. An den beiden Freitagen zuvor zeigt der Privatsender die neue Guiness-World-Records-Clipshow.Von «United Voices» lief im März bereits eine einzige Ausgabe – 1,15 Millionen Menschen schauten damals insgesamt zu, in der klassischen Zielgruppe fiel die Quote mit 6,7 Prozent alles andere als rosig aus. In dem Format verwandeln sich Fans von Star-Musikern zum größten Chor der Welt. Die bekannten Musiker der am 10. Juli gezeigten Sendung sind The BossHoss und Angelo Kelly. Jochen Schropp und Sarah Lombardi moderieren.Unser Autor Reinhard Prahl sagte zum Neustart: „Besonders hervorzuheben an «United Voices» ist, dass den Stars angemessen viel Raum gegeben wurde, ohne sie aber zu stark in den Fokus zu rücken.“