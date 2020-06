Glückloses «Gipfelstürmer» geht im Hochsommer weiter

TV-News

Und dann wohl auch dem Ende im ZDF entgegen. Zuletzt waren die Quoten nicht berauschend.

In Mitten ganz vieler Wiederholungen im ZDF-Juli-Programm findet sich am letzten Donnerstag im siebten Monat des Jahres auch noch eine Erstausstrahlung. Es ist der 30. Juli, an dem das Zweite eine frische Folge seiner Reiheausstrahlt. Der 90-Minüter startet um 20.15 Uhr. Fraglich, wie viele Menschen, die Geschichte dort wirklich entdecken werden – Ende Juli ist schließlich klassische Sommerferien-Zeit.Die Programmierung hat wohl guten Grund. Zuletzt schlug sich das Format quotentechnisch alles andere als rosig. Im Frühjahr 2019 noch vor knapp 4,8 Millionen Zuschauern gestartet, fielen die Sehbeteiligungen der im Herbst 2019 gezeigten Staffel auf teils unter drei Millionen. 10,5 und 9,2 Prozent Marktanteil wurden ermittelt; das sind klar unter der Sendernorm liegende Ergebnisse. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit teilweise nur drei Prozent Marktanteil nicht rosig. Im Sommer nun kann quotentechnisch weniger schief gehen.Die kommende Folge trägt den Namen „Sehtest“. Anna Tebbe, Stefan Hering sowie Stephan Knösel haben das Buch geschrieben, das Dirk Regel inszenatorisch umgesetzt hat. Was passiert in der Folge? Die neue Schülerin Katharina scheint sich selbst zu verletzen. Sozialpädagogin Nele Seitz bemerkt gleich im ersten Gespräch, dass die Beachvolleyballerin ein familiäres Problem hat.