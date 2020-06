Nach dem Rekord geht es für die VOX-«Urlauber» leicht nach unten

Quotennews

Die neue Sonntagssendung des Kanals fährt Quoten-Achterbahn.

Es ist ein verrückter Quotenverlauf, den die neue VOX-Sonntagssendunghinlegt. Vor etwas mehr als zwei Wochen nämlich verlief der Start des Formats mit gerade einmal 4,2 Prozent bei den klassisch Umworbenen alles andere als rosig. Umso mehr dürften sich alle am Format Beteiligten gefreut haben, als zu sehen war, dass der Zielgruppen-Marktanteil der zweiten Folge auf gute 8,7 Prozent in die Höhe schnellte. Die Reichweite im Gesamtmarkt hatte sich ziemlich genau verdoppelt, lag bei 1,20 Millionen. Auch die nun am Wochenende sonntags um 18.15 Uhr gezeigte dritte Ausgabe der Sendung lief gut. Die Reichweite im Gesamtmarkt stieg weiter; auf 1,24 Millionen. Wegen des schlechten Wetters sank aber die Quote. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag sie bei 7,3 Prozent. In dieser Altersklasse gingen auch rund 60.000 Zuschauer verloren, 0,44 Millionen sahen diesmal zu.Recht passabel schlug sich am VOX-Sonntag auch eine weitere primetimefüllende Ausgabe vonmit diesmal 0,99 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Das 20.15-Uhr-Format bescherte der Sendestation im Schnitt 6,2 Prozent Marktanteil.Dazwischen, also startend um 19.15 Uhr, hatte VOX nochim Programm. Die Eigenproduktion punktete diesmal mit guten 7,8 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Insgesamt kam das Format aus dem Hause Endemol Shine Germany auf 1,26 Millionen Zuschauer. Es war nach «auto mobil» (um 17 Uhr mit 1,28 Millionen) das zweitmeist gesehene von VOX am Sonntag.