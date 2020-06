Primetime-Check

Wie viele Zuschauer erreichten Film-Wiederholungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern? Welche Quoten sicherte sich Aiman Abdallah bei ProSieben gegen die Bee Gees bei VOX?

Die meisten jungen Zuschauer erreichte in der Samstags-Primetime die Best-of-Sendungbei RTL, für die zur besten Sendezeit 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährige und 15,8 Prozent der Umworbenen einschalteten. Beim Gesamtpublikum zählte die Produktion 2,48 Millionen Zuschauer und ebenfalls schöne 10,9 Prozent. Damit setzte sich RTL nicht zuletzt gegen ProSieben durch, das mitbei schwachen 0,64 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 2,6 Prozent bei allen hängen blieb. Kaum besser lief es für Aiman Abdallahs große Bilder bei den Jüngeren, bei denen man bei 0,38 Millionen Interessenten und 6,3 Prozent hängen blieb. Die meisten Zuschauer beim Gesamtpublikum sicherte sich derweil das ZDF, das mit der Krimi-Wiederholung von5,15 Millionen Menschen ab drei Jahren unterhielt. Während dies insgesamt mit starken 19,8 Prozent einherging, kletterte der Film bei den 14- bis 49-Jährigen auf ebenfalls starke 9,6 Prozent. Eine Folge vonhielt im Anschluss noch 4,16 Millionen Bundesbürger und starke 17 Prozent beim Sender.Das Erste startete seine Primetime mit der Wiederholung des Films, die vor 3,08 Millionen Zuschauern und soliden 11,8 Prozent des Publikums lief.fiel 90 Minuten später auf schwache 8,7 Prozent zurück Beim jungen Publikum standen für beide Streifen gute 7,6 Prozent und enttäuschende 4,6 Prozent zu Buche. Unspektakulär lief es derweil für Sat.1, das es mit dem Animationsfilmauf 0,87 Millionen Zuschauer und mäßige 7,2 Prozent in der Zielgruppe brachte. Beim Publikum ab drei Jahren erwies der familienfreundliche Film angesichts von 3,4 Prozent hingegen kaum als gefragt.erreichte ab 22.10 Uhr nur noch enttäuschende Marktanteile von 1,9 Prozent bei allen und 4,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. VOX strahlte um 20.15 Uhr derweil die rund vierstündige Dokumentationaus, die sich zur besten Sendezeit 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren anschauten. Die daraus resultierenden Marktanteile beliefen sich auf mäßige vier Prozent bei allen und schwache 4,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.Währenddessen bestückte Kabel Eins sein Abendprogramm mit einem Marathon vonund bewegte sich damit in der Primetime bei überdurchschnittlichen 4,3 Prozent bei allen im Mittel. Bis 23 Uhr pendelten die Reichweiten zwischen 0,97 Millionen und 1,12 Millionen Gesamtzuschauern bei Quoten von bis zu starken 6,9 Prozent bei den Umworbenen. Schon zum Start in den Abend hatten gute 5,7 Prozent in der Zielgruppe zu Buche gestanden. Auf starke Zahlen brachte es unterdessen auch die Actionkomödiebei RTLZWEI. Die Produktion aus dem Jahr 2007 reizte zur besten Sendezeit 0,91 Million Zuschauer ab drei Jahren, was mit tollen Marktanteilen von 3,6 Prozent bei allen und 7,8 Prozent der Jüngeren einherging. Der anschließende Horrorfilmschlug sich mit 0,59 Millionen Zuschauern und 7,2 Prozent in der Zielgruppe weiterhin gut.