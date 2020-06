Quotennews

Trotz kleinen Verlusten: «Chart Show» bleibt eine sichere Bank für RTL

Daniel Sallhoff von 13. Juni 2020, 09:14 Uhr

RTL hat am Freitag die erfolgreichsten Live-Acts gesucht, beim Publikum kam das gut an – auch wenn der Zielgruppen-Sieg an die Konkurrenz ging.

Werte der Vorwoche von der «Ultimativen Chart Show» ab 3 J.: 2,39 Mio. / 9,3 %

14-49 J.: 1,17 Mio. / 16,3 % "Die erfolgreichsten Dance-Hits aller Zeiten" «Ultimativen Chart Show» gekürt, die von Oliver Geissen moderierte Musikshow hat dabei wieder mal gute Quoten generiert. Im Schnitt standen 15,9 Prozent Marktanteil zu Buche, das war nur etwas weniger als vor einer Woche (siehe Infobox).



0,90 Millionen Jüngere waren zugegen, anders als beim letzten Mal wurde die Millionengrenze also nicht mehr überschritten. Zudem musste man den



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

